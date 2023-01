POL-HSK: Versuchter Einbruch in Gymnasium

Hochsauerlandkreis (ots) - Medebach Heute Morgen zwischen 01:40 Uhr und 02:00 Uhr wurde in ein Geldinstitut in der Kirchstraße in Medebach eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Bank und brach dort einen Münzgeldautomaten auf. Er konnte unerkannt mit seiner Beute vom Tatort entkommen Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von ...

