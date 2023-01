POL-HSK: Trunkenheitsfahrt mit Pedelec

Arnsberg (ots) - Am Samstag, 07.01.23, in der Zeit zwischen 16.00 und 16.45 Uhr kam es in der Heinrich-Schnettler-Straße in Hüsten zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter gelangten durch das Einschlagen der Terrassentürscheibe in das Einfamilienhaus. Im Haus wurden zahlreiche Behältnisse geöffnet und von den Tätern durchsucht. Die Täter verließen das Haus durch die Eingangstür. Zeugenhinweise werden erbeten an ...

