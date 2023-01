Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall weiter gefahren - Polizei sucht Zeugen

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern gegen 19:10 Uhr wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Langen Wende vor einem Tattoo Studio. Eine Autofahrerin parkte ihren Pkw am Straßenrand. Die Beifahrerin öffnete die Tür, um auszusteigen. Ein E-Bike Fahrer, der den Gehweg befuhr, stieß mit der halb geöffneten Tür zusammen und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Nach dem Unfall lehnte er nach Aussagen der anderen Unfallbeteiligten eine Schadensregulierung ab und fuhr mit seinem Rad weiter. Der Fahrradfahrer soll circa 40 - 50 Jahre alt gewesen sein und wird als südländisch aussehend beschrieben. Er soll eine kräftige Statur gehabt und einen Drei Tage Bart getragen haben. Auf dem Kopf soll er eine schwarz-rote Mütze aufgehabt haben. Er führte nach Angaben der Zeugen einen schwarz-roten Rucksack mit sich. Die Polizei bittet den Fahrradfahrer, sich bei der Polizeiwache Arnsberg zu melden. Auch Zeugen können Hinweise an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 richten.

