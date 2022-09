POL-HS: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Einbrecher drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Apotheke an der Boos-Fremery-Straße ein durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie unter anderem Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen dem 03. September (Samstag), 0 Uhr, und dem 04. September (Sonntag), 7 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

