Kreis Heinsberg (ots) - Hückelhoven-Kleingladbach, Palandstraße - Einbruch in Vereinsheim - In der Nacht zum Freitag (02.09.2022) drangen Unbekannte nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten des Vereinsheimes am Sportplatz ein und entwendeten ein Laptop und einen WLAN-Router. Erkelenz, Kölner Straße -Einbruch in Dachgeschoßwohnung- Am 02.09.2022, zwischen 05:20 Uhr und 13:45 Uhr hebelten Einbrecher die ...

