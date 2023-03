POL-NE: Senior bestohlen - Wer hat etwas beobachtet?

Grevenbroich (ots) - In Grevenbroich kam es am Montagabend (20.03.) gleich zwei Mal zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dabei wurden drei Mitglieder einer Familie verletzt. Gegen 20:25 Uhr gerieten zunächst mehrere Personen am Ostwall in Streit. Was mit gegenseitigen Beleidigungen begann, endete wenig später in einer handfesten Schlägerei. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen von einer größeren ...

mehr