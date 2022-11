Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet

Grevenbroich / Meerbusch / Jüchen / Kaarst (ots)

Am Freitag (18.11.) kam es in der Zeit von circa 13:00 Uhr bis 22:45 Uhr in Grevenbroich an der Gustav-Stresemann-Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einbruch. Unbekannte hebelten nach ersten Erkenntnissen die Balkontür auf und durchwühlten diverse Schränke. Entwendet wurden persönliche Gegenstände.

In Meerbusch kam am Samstag (19.11.) es zu einem Einbruch. Zwischen circa 14:00 Uhr und 20:05 Uhr brachen Tatverdächtige an der Uhlandstraße in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Hebelspuren an der Terrassentür sowie an einem Tresor festgestellt. Diverse Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls am Samstag kam es in Meerbusch an der Niederlöricker Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Als die Beamten eintrafen, fanden sie ein zersplittertes Fenster vor. In den Räumlichkeiten waren diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher zwischen 18:30 Uhr und 20:05 Uhr Zutritt und entwendeten persönliche Wertgegenstände.

In Jüchen konnten Zeugen am Samstag, gegen circa 17:40 Uhr, an der Straße Auf dem Acker eine Person mit Taschenlampe in den Räumlichkeiten eines Hauses beobachten. Zudem versuchte ein Unbekannter über ein Garagendach in das Haus einzusteigen. Als sich die Alarmanlage einschaltete, flüchteten diese von der Örtlichkeit.

Am Sonntag (20.11.) wurden Zeugen, gegen circa 05:00 Uhr, am Schweinheimer Weg in Meerbusch von Geräuschen geweckt. Sie bemerkten, dass mutmaßliche Tatverdächtige durch das Küchenfenster in das Haus einbrechen wollten. Dadurch, dass die Zeugen nach dem Bemerken der Geräusche das Licht einschalteten, ließen die Unbekannten, nach ersten Erkenntnissen, von dem Einbruch ab.

In Kaarst versuchten Unbekannte an der Hein-Minkenberg-Straße in ein Reihenhaus einzubrechen. Zwischen Samstag (19.11.), circa 20:00 Uhr und Sonntag (20.11.), circa 20:45 Uhr, versuchten mutmaßliche Einbrecher eine Haustür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Wenn Sie Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, melden Sie sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 14 unter der 02131 300-0.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Wie Sie sich optimal vor unerwünschten Gästen schützen können, erfahren Sie in unserer Beratung zum Einbruchschutz. Am 23. November 2022 findet diese in Neuss erneut statt. Weitere Termine und Informationen, wie Sie sich und Ihr Eigenheim am besten schützen können, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell