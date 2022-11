Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Laufen

Lkr. Rottweil) Vermisster aus Deißlingen-Laufen leicht unterkühlt aber ansonsten wohlbehalten aufgefunden

Deißlingen-Laufen / Lkr. Rottweil (ots)

Der seit den frühen Morgenstunden des Mittwochs vermisste 76-jährige Mann aus Deißlingen-Laufen ist am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, in einem Waldgebiet südlich von Deißlingen durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckt und nach dem Einsatz der Bergwacht und des Rettungsdienstes vorsorglich in eine Klinik gebracht worden.

Während des ganzen Tages wurden intensive Suchmaßnahmen nach dem seit den frühen Morgenstunden vermissten Mann durchgeführt. Bereits am Morgen war zur Suche ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Laufe des Tages wurden die polizeilichen Suchmaßnahmen mit dem Einsatz verschiedener Organisationen, darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Einheiten mit Personensuchhunden, intensiviert. Am späten Abend, gegen 22.30 Uhr, entdeckte die Besatzung eines erneut eingesetzten Polizeihubschraubers den vermissten Mann in einem Waldgebiet südlich von Deißlingen. Die hinzugezogene Bergwacht konnte den leicht unterkühlten 76-Jährigen dem Rettungsdienst zuführen. Von diesem wurde der Mann vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Bei den Suchmaßnahmen waren neben mehreren Polizeistreifen knapp 200 Personen der verschiedenen Hilfs- und Rettungsorganisationen, zwei Polizeihubschrauber sowie 57 Personensuchhunde eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell