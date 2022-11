Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Autoreifen aufgestochen- Polizei bittet um Mithilfe

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstag, 19.30 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, die beiden Reifen auf der rechten Fahrzeugseite eines in der Kanalstraße nahe der Kreuzung Gerberstraße geparkten Autos aufgestochen. Beide Reifen waren jeweils mit zwei Einstichstellen versehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell