Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Wendemanöver führt zu Unfall - 23-Jährige leicht verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei einem Wendemanöver, bei welchem sich eine 23-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am frühen Montagabend auf der Bundesstraße 27 gekommen. Die 23-jährige Frau fuhr gegen 18 Uhr mit einem Mini Cooper auf der B 27 in Richtung Villingen und wendete mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der Kreuzung B 27/33, um wieder in Richtung Donaueschingen zu fahren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Auto der Marke VW, dessen 36-jähriger Fahrer auf der B 27 in Richtung Donaueschingen unterwegs war. Die 23-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten die Frau zu weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

