Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunsicherer Kleinbus aus dem Verkehr gezogen

Lüdenscheid (ots)

Am Montag, den 17.01.2022, hielten Beamten des Verkehrsdienstes einen moldawischen Kleinbus auf der B54 in Lüdenscheid an. Schon bei der ersten Betrachtung des Fahrzeugs fiel den Beamten auf, dass an einer Bremse keine Bremsbeläge verbaut waren. Das Fahrzeug wurde zur TÜV-Prüfstelle verbracht und eine Untersuchung angeordnet.

Hier hielt die Bremsanlage die Prüfung auf dem Prüfstand nicht aus und fiel auseinander. Dies hätte bei jeder nächsten stärkeren Bremsung, etwa an einem Stauende, passieren können. Insgesamt wurden 80 (!) zum Teil verkehrsgefährdende Mängel an dem Fahrzeug festgestellt.

Die Zulassung des Fahrzeugs wurde entzogen und der Fahrer musste zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung von über 450EUR entrichten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell