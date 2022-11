Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) In Fritz-Erler-Schule eingedrungen und Leinwand in einem Klassenraum beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 07 Uhr, in die Fritz-Erler-Schule im Mühlenweg eingedrungen und haben in einem Klassenraum im ersten Obergeschoss der Schule eine Projektions-Leinwand absichtlich beschädigt. Vermutlich gelangten die Täter über eine Feuertreppe der Schule zum ersten Obergeschoss, öffneten gewaltsam ein Fenster und drangen so in einen Klassenraum der Schule ein. Dort beschmierten sie mit einem wasserfesten Eddingstift die weiße Projektions-Leinwand und beschädigten diese noch zusätzlich mit zwei kleinen Schnitten. Zudem beschädigten die Unbekannten mit einem großen Stein die Außenseite einer Fluchttür im zweiten Obergeschoss. Diese Tür erreichten die Täter vermutlich auch über die zum Gebäude gehörende Feuertreppe. Insgesamt richteten die Unbekannten durch ihre Tat rund 2.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.

