Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, in der Görlitzer Straße ereignet hat. Ein Autofahrer stellte seinen weißen VW Golf GTE am Montagabend auf dem Parkplatz vor der Sparkassen-Filiale ab. Als er am Dienstagvormittag zu seinem Auto zurückkam, wies dieses im Bereich des rechten Seitenspiegels und der Beifahrertür Beschädigungen auf. Ein Unbekannter war gegen das abgestellte Auto gefahren und hatte sich nicht gemeldet. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 2000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 601-0) entgegen.

