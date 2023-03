Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Hinweise zu flüchtigem Trickdieb

Neuss (ots)

Eine 84-jährige Neusserin wurde am Mittwoch (22.03.) gegen 13:00 Uhr Opfer eines so genannten Trickdiebstahls. Ein offenbar Taubstummer hatte auf einem Parkplatz am Lessingplatz mit einer Liste, einer Spendenbox und entsprechenden Gesten auf sich aufmerksam gemacht und forderte offenbar eine Spende. Die Neusserin entschied sich zu einer Spende in Höhe von 10 Euro. Sie öffnete ihr Portemonnaie und beabsichtigte das entsprechende Geld heraus zunehmen, kurz zuvor hatte die 84-Jährige noch an einer Bank Bargeld abgehoben. Der unbekannte Mann, welcher als zirka 17-20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet, mit schmaler Statur, unrasiert, dunkle kurze Haare und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben wird, griff in die Geldbörse des Opfers und entnahm ihr Bargeld. Anschließend flüchtete er fußläufig zu einem dort wartenden Fahrzeug, nach ersten Erkenntnissen hellen BMW, und entfernte sich.

Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und zum Flüchtenden machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Betrüger setzen oft auf die Hilfsbereitschaft älterer Menschen, und oft genug haben sie Erfolg. Sie versuchen auf alle möglichen Arten, an Wertgegenstände und Bargeld ihrer Opfer zu kommen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Informationen zum Thema Trickdiebstahl, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell