POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.04.2023

Hesel - Geldbörsendiebstahl

Bereits am Dienstag den 25.04.2023 kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Im Brink" zu dem Diebstahl einer Geldbörse, welche in einem Jutebeutel mitgeführt wurde. Unbekannte Täter entwendeten den Beutel samt Inhalt, welcher durch die 76-jährige Geschädigte im Einkaufwagen abgelegt worden war. Das Fehlen ihres Eigentumes stellte die Geschädigte dann erst auf dem Weg zur Kasse fest. Es entstand ein Schaden im knapp dreistelligen Bereich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass Wertsachen auf keinen Fall unbeaufsichtigt in einem Einkaufsagen abgelegt werden dürfen. Am günstigsten werden Wertsachen körpernah getragen, um sie vor Zugriffen fremder Personen zu schützen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Fahrzeug

Einsatzkräfte der Polizei Emden überprüften am Donnerstag gegen 21:30 Uhr einen Verkehrsteilnehmer im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 36-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren an dem Pkw Kennzeichen angebracht, welche mit gefälschten Zulassungsplaketten beklebt worden waren. Das Fahrzeug war nicht amtlich zugelassen und verfügte über keinerlei Versicherungsschutz. Im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun einem Strafverfahren verantworten.

Weener/ BAB 280 - Unfall auf der Autobahn

Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn benötigen besondere Aufmerksamkeit und die Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs. Auch wenn ein Fahrzeug auf dem Hauptfahrstreifen verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern oder bremsen muss, kann ein dahinterfahrendes Fahrzeug nicht einfach ohne zu gucken auf den Überholfahrstreifen wechseln. Dass es bei solchen Fahrsituationen schnell zu einem Unfall kommen kann, mussten eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus den Niederlanden und eine 45-jährige Frau aus Essen am Donnerstag gegen 10:30 Uhr erfahren. Die Frau aus den Niederlanden scherte auf den Überholfahrstreifen aus, weil ein Fahrzeug vor ihr die Geschwindigkeit verringern musste. Dabei übersah sie die Frau aus Essen, die den Überholfahrstreifen bereits befuhr. Die Essenerin wich daraufhin noch nach links aus, geriet dabei an die Mittelschutzplanke und beschädigte so den mitgeführten Pkw. An dem Fahrzeug der Niederländerin entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass das Befahren der Autobahnen besondere Aufmerksamkeit verlangt und ein Fahrstreifenwechsel immer rechtzeitig und deutlich angekündigt werden muss und nur dann durchgeführt werden darf, wenn eine Gefährdung des übrigen Verkehrs ausgeschlossen ist.

