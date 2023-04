Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Nachträglich Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht++Räuberischer Diebstahl++

Emden - Nachträglich Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht Bereits am 17.04.2023 kam es auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Petkumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein dort geparkter schwarzer VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der VW Golf von einem silbernen oder weißen Pkw in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr an der hinteren linken Stoßstange beschädigt worden sein. Anschließend entfernte der Verursacher oder die Verursacherin sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden im geschätzten vierstelligen Bereich zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am 25.04.2023 entwendete ein 24-jähriger Leeraner eine Spielekonsole aus einem Elektronikfachmarkt am Osseweg. Der Diebstahl wurde von zwei Mitarbeitern des Unternehmens bemerkt, welche den tatverdächtigen Mann nach frischer Tat festhielten. Der 24-jährige versuchte durch den Einsatz körperlicher Gewalt sich im Besitz des Diebesgutes zu halten, wodurch die beiden Mitarbeiter (32 und 23 Jahre alt) leicht verletzt wurden, aber den Dieb trotzdem an der geplanten Flucht hinderten. Die umgehend alarmierten Kräfte der Polizei Leer nahmen den 24-jährigen amtsbekannten Mann mit zur Wache und führten die weitergehenden polizeilichen Maßnahmen durch. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

