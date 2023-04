Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Betrunken und ohne Führerschein am Steuer++Verkehrsunfall auf der A 28 nach illegalem Kraftfahrzeugrennen++

Emden - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In Emden ist es vergangene Woche zu zwei Fällen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gekommen. Bereits am 20.04.2023 hatten Unbekannte ein Vorhängeschloss an einem Belüftungsloch der Bremsscheibe eines Motorrades befestigt, welches bis in den frühen Nachmittag auf dem Parkplatz eines Gymnasiums im Steinweg abgestellt war. Als die 17-jährige Besitzerin ihr Motorrad der Marke KTM schob um loszufahren, stürzte sie mit der Maschine. Die Emderin wurde dabei nicht verletzt, allerdings entstand Sachschaden an ihrem Motorrad. Zu einem gleichgelagerten Fall kam es von Samstag auf Sonntag in der Boltentorstraße/ Ecke Rademacherstraße. Hier hatten Unbekannte ein Vorhängeschloss in einem Lüftungsloch der Bremsscheibe einer Harley-Davidson befestigt. Am Sonntagvormittag kippte der 50-jährige Besitzer mit seiner Maschine um, als er losfahren wollte. Der Mann wurde weder verletzt noch entstand Sachschaden an der Harley-Davidson. Die Polizei in Emden ermittelt in beiden Fällen und prüft einen Zusammenhang der Taten. Die Polizeiinspektion Leer/Emden bitte alle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer um besondere Vorsicht und Überprüfung der Fahrzeuge vor Fahrtantritt.

Leer - Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Polizeibeamte haben heute Nacht gegen 01:45 Uhr eine betrunkene Autofahrerin aus Leer aus dem Verkehr gezogen. Die 40-Jährige war mit einem Mazda auf der Straße "Strohhut" in Richtung Heisfelder Straße unterwegs und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille, zudem ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Leeranerin wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Filsum - Verkehrsunfall auf der A 28 nach illegalem Kraftfahrzeugrennen

Gestern Abend kam es gegen 20 Uhr in Höhe Filsum zu einem Verkehrsunfall auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Ein 76-Jähriger aus Westerstede und ein 25-Jähriger aus Großefehn fuhren hintereinander mit einem grauen Tesla und einem weißen BMW XDrive und auf dem Überholfahrstreifen. Ein 27-Jähriger aus Aurich wollte beide mit einem schwarzen BMW rechts auf dem Hauptfahrstreifen überholen. Der 76-Jährige wechselte kurz zuvor mit seinem Tesla zurück auf den Hauptfahrstreifen, sodass der Auricher mit seinem BMW auf den Tesla auffuhr und den BMW des 25-Jährigen touchierte. Bei dem Unfall wurde der 76-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 25-Jährige und der 27-Jährige blieben unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Laut Zeugenaussagen soll es zuvor zwischen den jungen Männern zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen gekommen sein. Die beiden Männer sollen im Bereich der Anschlussstelle Leer-Ost auf die A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg aufgefahren sein. Die Autobahnpolizei in Leer bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Fahrverhalten der beiden Männer im weißen und schwarzen BMW machen können, um Kontaktaufnahme.

