Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Einbruch in Lebensmittelmarkt++Kinder im Auto nicht gesichert++

Ostrhauderfehn - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Um kurz nach Mitternacht sind Unbekannte heute in einen Lebensmittelmarkt in der Dorfstraße eingebrochen. Offensichtlich wurden zwei Schiebetüren des Marktes gewaltsam geöffnet und anschließend versucht, den Tresor einer im Markt befindlichen Bäckerei aufzuhebeln. Bisher ist unbekannt, ob bei dem Einbruch Diebesgut erlangt wurde. Die Polizei in Leer bittet Zeugen, die heute Nacht in der Zeit 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr auffällige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Leer - Kinder im Auto nicht gesichert

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte gestern Abend festgestellt, dass ein 43-Jähriger weder sich selbst noch seine drei Kinder im Auto angeschnallt hatte. Der Mann war einer Polizeistreife in der Georgstraße gegen 18 Uhr aufgefallen, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass auch die drei Kinder des Mannes im Alter von einem, drei und sieben Jahren nicht angeschnallt bzw. nicht in entsprechenden Kindersitzen transportiert wurden. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist darauf hin, dass Kinder bis 12 Jahre je nach Größe und Gewicht in entsprechenden Kindersitzen im Fahrzeug transportiert werden müssen. Neben dem erhöhten Verletzungsrisiko bei einem Verkehrsunfall riskieren Eltern bei Nichtbeachtung zudem ein Bußgeld.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

