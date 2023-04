Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: 02051 Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen++

Leer - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am 20.04.2023 kam es gegen 06:31 Uhr auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Leer zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Frau aus Leer befuhr zusammen mit ihrem 26-jährigen Beifahrer in ihrem Pkw die genannte Straße und kam ca. 300 Meter vor dem Leeraner Ortseingang aus derzeit noch genau zu ermittelnden Gründen auf gerader Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet das Fahrzeug in einen neben der Fahrbahn befindlichen Graben, prallte frontal auf einen Baumstumpf und überschlug sich danach. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach im Graben liegen. Bei dem Unfall wurde die 24-jährige Frau schwer verletzt, ihr Beifahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. An dem mitgeführten Fahrzeug entstand Totalschaden, weshalb es von einem Fachunternehmen geborgen werden musste. Zudem liefen aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe in den Graben, welche ebenfalls über die zuständige Behörde gesichert werden müssen. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 436 für eine Stunde zwischen 07:15 Uhr und 08:15 Uhr gesperrt werden. Die Polizei Leer hat das Unfallgeschehen aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

