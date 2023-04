POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.04.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.04.2023

Diebstahl aus Container++Diebstahl aus Blockhütte++Traktor übersieht Postfahrzeug

Uplengen - Diebstahl aus Container

In der Zeit vom 13.04.2023, 15:00 Uhr bis zum 18.04.2023, 09:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer, welcher auf einem Sportplatzgelände an der Höststraße abgestellt war. Unbekannte Täter öffneten die Vorhängeschlösser des Containers und entwendeten einen Schneidetisch und eine Rüttlerplatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Uplengen zu benachrichtigen.

Hesel - Diebstahl aus Blockhütte

In der Zeit vom 13.04.2023, 09:00 Uhr bis zum 18.04.2023, 14:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Blockhütte ein, welche sich in einem Garten im Binsenweg befindet. Die Täter verschafften sich Zutritt über ein Fenster und entwendeten diverses Teichzubehör und Werkzeug. Anschließend brachen die Täter die Eingangstür der Hütte von innen auf, um diese mit dem Diebesgut zu verlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Hesel zu informieren.

Jemgum - Traktor übersieht Postfahrzeug

Als eine 46-jährige Frau aus Jemgum mit ihrem Traktor von einem Grundstück aus auf die Straße "Klimpe" einbiegen wollte, übersah sie ein bereits dort fahrendes Postfahrzeug, welches von einer 23-jährigen Frau aus Leer geführt wurde. Bei dem Zusammenprall wurde die 23-jährige leicht verletzt. An dem Lieferfahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Jemgum hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Unfallermittlungen eingeleitet.

