Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Einbruch in Imbiss++Vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht++Auto überschlägt sich++

Leer - Einbruch in Imbiss

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Imbiss in der Bremer Straße eingedrungen und haben Bargeld aus zwei Spielautomaten entwendet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gelangten die Täter durch ein Oberlicht ins Innere, hebelten zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten eine vierstellige Bargeldsumme. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Moormerland - Vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Gestern Nachmittag versuchte ein 32-Jähriger sich mit einem gelben Peugeot-Cabrio einer Verkehrskontrolle in der Straße "Alte Landstraße" zu entziehen und verursachte hierbei beinahe einen Verkehrsunfall. Wie sich herausstellte, war das Auto nicht zugelassen, der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss. Gegen 15:15 Uhr sollte der Moormerländer durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Daraufhin beschleunigte er sein Auto und versuchte über die Alte Landstraße in Richtung Neermoor, die Rorichmoorer Straße, den Postweg, den Schleusenweg, die Alte Landstraße in Richtung Neermoor, die Osterstraße und anschließend über den Kreisel Neermoor nach rechts in Richtung Norderstraße und von dort in die Ulrichstraße zu flüchten. Dabei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer. Der 32-Jährige versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber von der Polizei gestoppt werden. Die Polizei in Leer sucht dringend Zeugen des Vorfalles oder Personen, die durch den Fluchtversuch gefährdet wurden und bittet um Kontaktaufnahme. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Emden - Auto überschlägt sich

Gestern Nachmittag ereignete sich auf der Auricher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau aus Großefehn schwer verletzt wurde. Gegen 17:10 Uhr war ein 33-jähriger Mann aus Hinte mit einem Citroen auf dem linken Fahrstreifen der Auricher Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Tettastraße wechselte der Mann mit seinem Auto auf den rechten Fahrstreifen, da vor ihm ein Autofahrer abbremste, um nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Bei dem Spurwechsel übersah der 33-Jährige eine 63-jährige Frau, welche mit ihrem Peugeot auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich das Auto der Frau überschlug. Die Fahrerin wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige blieb körperlich unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

