POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 15.04.2023

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am heutigen Morgen gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte in der Oldenburger Straße einen 35-jährigen Pkw-Führer aus Hesel. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Heseler alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 13.04.2023 ist es zwischen 15:00 und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Jann-Berghaus-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei ist ein Pkw der Marke Ford eines 33-jährigen Mannes aus Moormerland beschädigt worden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Emden - Exhibitionistische Handlung

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am gestrigen Tag gegen 13:55 Uhr auf dem Friedhof Tholenswehr gekommen. Hierbei entblößte sich der männliche Fahrer eines schwarzen Hollandrades vor mehreren Personen. Dieser wird auf ein Alter von 30-40 Jahren und eine Größe von 175-180 cm geschätzt. Er war laut Zeugenangaben von korpulenter Statur und hatte eine Halbglatze. Bekleidet soll er mit einem Shirt mit roter Aufschrift und einer kurzen Shorts gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Einbruch in Kellerräumlichkeiten

Am 14.04.2023 ist es zwischen 00:15 Uhr und 11:00 Uhr zu einem Einbruch in Kellerräumlichkeiten in der Emsmauerstraße gekommen. Hierbei verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsraum und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Nortmoor - Beleidigung und Bedrohung

Am heutigen Morgen kontrollierten zwei Beamte gegen 00:45 Uhr einen 20-jährigen Fahrradfahrer aus Detern, der den Düsterweg ohne jegliche Beleuchtung befuhr. Der Deterner verhielt sich im Rahmen der Kontrolle fortwährend aggressiv und beleidigte und bedrohte die Beamten. Er wird sich nun in mehreren Verfahren verantworten müssen.

