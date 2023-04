Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen zu Körperverletzung in Diskothek gesucht++Fluchtversuch vor der Polizei++Unter Alkoholeinfluss am Steuer++Verkehrsunfallflucht++

Leer- Zeugen zu Körperverletzung in Diskothek gesucht

Wie der Polizei erst nachträglich angezeigt wurde, kam es bereits am Ostermontag gegen 01 Uhr zu einer Körperverletzung in einer Diskothek am Windelkampsweg. Ein 21-Jähriger wurde im Bereich der Theke von einem noch unbekannten Mann mehrfach gegen den Kopf geschlagen und mit einer sogenannten "Kopfnuss" traktiert. Der 21-Jährige verlor daraufhin das Bewusstsein und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Er erlitt eine Nasenbeinfraktur und wurde mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Polizei in Leer bittet Zeugen des Vorfalls um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Fluchtversuch vor der Polizei

Gestern Nachmittag versuchte ein 26-Jähriger erfolglos, sich einer Verkehrskontrolle der Polizei in der Johannes-de-Beer-Straße zu entziehen. Gegen 14:30 Uhr fuhr der Moormerländer mit einem Opel Corsa auf der Straße "Lange Straße" und wurde durch eine entgegenkommende Polizeistreife aus dem Auto heraus angesprochen und gebeten, seinen Wagen zur Durchführung einer Verkehrskontrolle anzuhalten. Der 26-Jährige gab an, dies auch zu tun. Als die Polizeibeamten den Streifenwagen wendeten, flüchtete der 26-Jährige mit hoher Geschwindigkeit durch diverse Seitenstraßen und überholte hierbei mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Das eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn des hinter ihm fahrenden Streifenwagens ignorierte der Mann. Im Bereich des Ankerweges fuhr der 26-Jährige mit seinem Auto in einer Sackgasse zunächst frontal auf den Streifenwagen zu, wich dann jedoch aus und touchierte hierbei ein Verkehrsschild. Im Bereich der Johannes-de-Beer-Straße stellte der Moormerländer sein Auto ab und versuchte seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, wurde aber durch einen hinterhereilenden Polizeibeamten gestoppt. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besitzt keinen Führerschein. Das Auto war zudem nicht versichert. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Moormerland - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Gestern Abend wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Edzardstraße ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23:45 Uhr war der 40-Jährige mit einem Mercedes-Benz in Moormerland unterwegs und durch eine Polizeistreife kontrolliert worden. Der Leeraner gab direkt zu, keinen Führerschein zu besitzen. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten zudem deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 1,16 Promille. Weiterhin gab er an, vor Fahrtantritt Kokain konsumiert zu haben. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Gestern wurde ein blauer VW Golf auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in der Straße "Blinke" von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. In der Zeit 07:40 Uhr bis 14:50 Uhr war der Golf auf dem vom Stadtring zu erreichenden Parkplatz der BBS abgestellt und wurde im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell