POL-NOM: Diebstahl an Weidezaungerät

Uslar (ots) - (eiv)Uslar/OT Schönhagen, Steintorstraße, 06.01.2023, 11.30 Uhr. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar stößt beim Abbiegen auf ein Grundstück gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 2.500.- Euro entsteht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

