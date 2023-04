POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.04.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Lebensmittel aus Wohnung gestohlen

Leer - Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl von Lebensmitteln kam es am Dienstagabend in der Straße "Reformierter Kirchgang". Ein bislang unbekannter Mann betrat, mutmaßlich in der Annahme der Abwesenheit der Bewohner, über eine unverschlossene Terrassentür ein Wohnhaus. In der Küche begab er sich zielgerichtet zum Kühlschrank und steckte mehrere Lebensmittel ein. Dort wurde er von dem Bewohner, der durch Geräusche aufmerksam wurde, überrascht. Mit den Lebensmitteln in den Taschen flüchtete der Unbekannte durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei verlief negativ. Der Unbekannte wird auf etwa 50-60 Jahre geschätzt. Er habe dunkle Haare und einen Vollbart. Er sei etwa 170cm groß und habe eine braune Lederjacke getragen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Leer - Im Horstweg kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag den 25-jährigen Fahrer eines BMW, der im Zuge der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Allerdings ergaben sich im weiteren Verlauf durch einen Drogenvortest Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung des jungen Mannes. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Zudem wurde der Autoschlüssel sichergestellt. Auch die 22-jährige Halterin des BMW muss sich nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Leer - Widerstand im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Leer - Am Dienstagmittag beabsichtigten Polizeibeamte in der Heisfelder Straße den Fahrer eines Pkw Ford zu kontrollieren. Unvermittelt stieg der Fahrer aus und gab an, das Auto nicht gefahren zu haben. Auf dem Beifahrersitz befand sich zu diesem Zeitpunkt der Fahrzeughalter. Da der Fahrer angab, keinerlei Dokumente mitzuführen, sollte dies durch eine Durchsuchung der Person überprüft werden. Dieser Durchsuchung versuchte sich der Mann durch Flucht zu entziehen. Die Polizeibeamten konnten ihn stellen und mussten den sich stark wehrenden Mann am Boden fixieren. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht am Finger, war jedoch weiter dienstfähig. Der Mann wurde gefesselt und die Durchsuchung im Anschluss durchgeführt. Dadurch ergab sich dann ein möglicher Grund für den Fluchtversuch: Der 23-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sowohl gegen den Fahrer, als auch gegen den Fahrzeughalter wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Moormerland - Betrunken am Steuer vor der Polizei geflüchtet

Moormerland - Am Dienstagnachmittag beabsichtigten Polizeibeamte den Fahrer eines Pkw VW zu kontrollieren, der zu diesem Zeitpunkt von der Osterstraße auf die Autobahn A 31 in Fahrtrichtung Leer auffuhr. Die Polizisten setzten sich mit dem Streifenwagen vor den Pkw und gaben über die sog. TOP-Anlage das Anhaltezeichen "Bitte Folgen". Gemeinsam fuhren sie von der A 31 an der Anschlussstelle Veenhusen über die L 24 auf die Koloniestraße. Die Verkehrskontrolle sollte im Anschluss im Ankerweg durchgeführt werden. Der Fahrer des Pkw folgte den Polizisten zunächst und täuschte das Abbiegen in den Ankerweg durch Setzen des Blinkers an. Kurz darauf beschleunigte er sein Fahrzeug, fuhr über die Koloniestraße am Kreisverkehr in die Neulandstraße und setzte seine Flucht an einem Sportplatz fußläufig fort. Die Polizeibeamten holten den Flüchtigen ein und führten die angedachte Verkehrskontrolle im Anschluss durch. Dabei stellte sich heraus, dass der 61-jährige Moormerländer eine Atemalkoholkonzentration von 1,02 Promille aufwies. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes sowie der Autoschlüssel noch vor Ort sichergestellt.

