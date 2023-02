Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe benutzen gestohlene Karte

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben eine gestohlene Bankkarte für ihre Einkäufe benutzt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sie an einem Zigarettenautomaten Tabakwaren kauften. Nachdem einer 60-Jährigen am Mittwoch (1. Februar 2023) die Brieftasche aus dem Rucksack gestohlen wurde, stellte die Frau jetzt fest, dass mit ihrer Karte 15 Geldabbuchungen erfolgten. Demnach setzten die Täter die Bankkarte in der Nacht zum Donnerstag zwischen 2:32 Uhr und 2:36 Uhr ein. Sie erbeuteten Waren im Wert von 120 Euro. Vermutlich hatten die Diebe die Bankkarte der 60-Jährigen während einer Busfahrt mit der Linie 107 zwischen Stadtmitte und "Pfeifertälchen" gestohlen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

