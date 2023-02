Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Altstadt

Kaiserslautern (ots)

In den Sozialen Medien werden aktuell Fotos einer jungen Frau aus Kaiserslautern verbreitet. Die Bilder zeigen Verletzungen der Frau im Gesicht und an der Hand. Beschrieben wird, dass die Verletzungen auf eine Auseinandersetzung in einem Lokal in der Kaiserslauterer Altstadt zurückgehen. Die Betroffene selbst ruft dazu auf, dass sich Zeugen bei ihr melden sollen.

Der Kaiserslauterer Polizei ist der Vorfall vom Wochenende bereits bekannt. Die Personalien der Beteiligten stehen fest. Die Ermittlungen laufen.

Die Sachbearbeiter bitten darum, dass sich unabhängige Zeugen direkt mit der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150, in Verbindung setzen. Nur dann können die Angaben vollständig in die Ermittlungen einfließen und zur Aufklärung der Umstände und Abläufe beitragen. Jede Veröffentlichung von Beobachtungen oder Vermutungen im Internet könnte die Erinnerung anderer möglicher Zeugen beeinflussen. |cri

