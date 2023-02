Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei erteilt Platzverweis

Kaiserslautern (ots)

Ein 28-jähriger Mann ist am Wochenende mehrmals in einer Corona-Teststation am Schillerplatz unangenehm aufgefallen. Bereits am Freitag soll er Bargeld aus der Kaffeekasse der Mitarbeiter geklaut haben und davon gerannt sein. Am Sonntagmittag tauchte der Mann erneut an der Teststation auf und belästigte die Mitarbeiter. Auch diesmal versuchte er, Geld aus der Kaffeekasse zu klauen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der 28-Jährige aus dem Staub gemacht, konnte aber nach kurzer Fahndung in der Nähe angetroffen werden. Er erhielt einen Platzverweis für den Schillerplatz bis zum nächsten Tag. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell