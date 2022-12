Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrten beendet

Hüllhorst, Preußisch Oldendorf (ots)

Die Polizei hat in den vergangenen Weihnachtsfeiertagen eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt in Hüllhorst beendet. Ein weiterer offenbar betrunkener Autofahrer wurde von den Beamten in Preußisch Oldendorf aus dem Verkehr gezogen.

Zunächst fiel den Beamten am Sonntagabend gegen 17.35 Uhr im Bereich der Einmündung der Niedringhausener Straße (B 239) / Ahlsener Straße ein 62-jähriger Hüllhorster auf, der innerhalb der Ortschaft mit auffallend geringer Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem die Beamten außerdem eine offenbar unsichere Fahrweise beobachteten, entschlossen sie sich, den Fahrer kurz darauf anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Deshalb wurde der Mann nach einem positiven Vortest zu einer Blutprobe auf die Polizeiwache Lübbecke gebracht.

In der Nacht zu Montag hatte eine Streifenwagenbesatzung in Preußisch Oldendorf erneut den richtigen Riecher und unterzog in der Straße "Schmaler Weg" gegen 0.40 Uhr auch einen 30-jährigen Preußisch Oldendorfer einer Verkehrskontrolle. Bei dessen Überprüfung ergaben sich ebenfalls Verdachtsmomente einer Trunkenheit im Straßenverkehr, woraufhin auch ihm nach entsprechendem Alkoholtest auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde.

In beiden Fällen wurden die Führerscheine von den Polizisten einbehalten, die Autofahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Insgesamt wurden der Polizei Minden-Lübbecke über die Feiertage rund 60 Verkehrsunfälle gemeldet. Bei diesen blieb es vielfach bei Blechschäden. Wie berichtet, ereignete sich außerdem am Samstag in Bad Oeynhausen ein Verkehrsunfall mit Todesfolge.

