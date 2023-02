Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Störenfried

Kaiserslautern (ots)

Ein sturzbetrunkener Mann hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22.30 Uhr ging die Meldung ein, dass ein Unbekannter in der Pfaffenbergstraße Studenten bei einer Projektarbeit störe. Der Mann sei alkoholisiert und habe sich schon mehrmals an den Arbeitsmaterialien der Studenten vergriffen, so dass diese nicht an ihren Modellen arbeiten konnten.

Eine Streife rückte aus und konnte den "Störenfried" noch vor Ort stellen. Ein erster Atemalkoholtest bescheinigte dem 28-Jährigen einen Pegel von 1,94 Promille.

Dem Mann wurde ein Platzverweis für das gesamte Uni-Gelände ausgesprochen und ihm die möglichen Konsequenzen erläutert, falls er sich nicht daran halten sollte. Anschließend brachte die Streife den 28-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten oder weiteren Störaktionen nach Hause. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell