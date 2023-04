POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.04.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Kellerbrand

Emden - Am Montagabend wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Polizei gegen 20.45 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Doelestraße entsandt. Bei deren Eintreffen drang Rauch aus dem Kellergeschoss. Die Bewohner befanden sich nicht mehr im Gebäude. Sie konnten sich eigenständig und unverletzt ins Freie begeben. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die polizeiliche Brandursachenermittlung dauert an. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Emden - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Emden - Kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte der Polizei Emden am Montagabend den 20-jährigen Fahrer eines VW Polo in der Neutorstraße. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Emder das Fahrzeug ohne gültige Haftpflichtversicherung im öffentlichen Straßenverkehr nutzte. Die Kennzeichen des Polos wurden noch vor Ort entstempelt. Auch die Halterin des Fahrzeuges muss sich aufgrund des Zulassens des Fahrens ohne Versicherungsschutz in einem Strafverfahren verantworten.

Autobahn A31/Weener - Fahren unter Drogeneinfluss

Weener - Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei auf der A 31 in Höhe der Anschlussstelle Weener den 26-jährigen Fahrer eines Fiat. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten durch einen Drogenvortest fest, dass der Italiener das Auto unter dem Einfluss von Drogen führte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Der junge Mann aus Italien muss sich nun in entsprechenden Verfahren verantworten.

