Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Oster-Montag, 10.04.2023

Leer (ots)

++Einbruch in Physiotherapiepraxis++Reifen zerstochen++Heckscheibe eingeschlagen++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein++Führen eines Rollers unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein++Stark alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs in zwei Fällen++Gefährliche Körperverletzung mit Zeugensuche++Widerstand gegen Polizeibeamte++

Einbruch in eine Physiotherapiepraxis

Leer - In der Zeit von Freitagabend bis zum Sonntagmorgen sind bisher unbekannte Täter in eine Physiotherapiepraxis in der Bremer Straße eingebrochen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und aus dem Büro ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Durch die Tat wurde die Eingangstür als auch ein Fenster beschädigt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Reifen zerstochen

Westoverledingen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Flachsmeer in der Pastor-Kersten-Straße bei einem Pkw VW Golf alle vier Reifen zerstochen. Der Pkw war von dem Geschädigten in den späten Abendstunden am Straßenrand abgestellt worden. Am nächsten Morgen musste dieser dann die Beschädigungen feststellen.

Heckscheibe eingeschlagen

Leer - In der Zeit von 15:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr wurde die Heckscheibe eines Pkw Renault von einem bisher unbekannten Täter eingeschlagen. Die Tat geschah am Sonntag in der Frankenstraße. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Rhauderfehn - Bei einer Kontrolle eines 25-jährigen Pkw-Führers aus Bremen in der Rhauderwieke am Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Leer - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 26-jähriger Pkw-Führer aus Leer in der Straße Ostersteg unterwegs. Zudem mussten die Polizeibeamten bei der Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 14 Uhr feststellen, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis hat. Die Fahrt war natürlich beendet und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Führen eines Rollers ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Hesel - Unter Alkoholeinfluss, dafür aber ohne Führerschein war ein 18-jähriger Mann aus Nortmoor in der Nacht am Sonntag gegen 02:10 Uhr auf der Leeraner Straße mit seinem Roller unterwegs. Bei der Polizeikontrolle ergab ein Vortest einen Wert von 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.

Stark alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs in zwei Fällen

Leer - Bei einer Kontrolle in den frühen Morgenstunden des Sonntages gegen 04:45 Uhr in der Mühlenstraße mussten die Polizeibeamten feststellen, dass eine 44-jährige Radfahrerin aus Hamburg stark alkoholisiert war und in der Folge nicht mehr sicher fahren konnte. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Die Weiterfahrt musste ihr untersagt werden und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Borkum - Auf der Insel war am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr ein 16-jähriger junger Mann aus Borkum mit seinem Fahrrad unterwegs, obwohl er dem Alkohol zu stark zugesprochen hatte. Ein Vortest durch die Polizeibeamten in der Hindenburgstraße führte zu einem Ergebnis von 2,17 Promille. Die Fahrt war damit beendet und eine Blutentnahme musste durchgeführt werden. Der junge Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Eltern übergeben und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung mit Zeugensuche

Emden - Am Sonntag um ca. 02:00 Uhr kam es in der Emder Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 34 Jahre alter Mann aus Emden wurde unvermittelt von drei männlichen Personen geschlagen und getreten. Auch als dieser am Boden lag, ließen die Männer zunächst nicht von ihm ab. Wenig später entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit. Das Opfer wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Alle Täter sind bislang unbekannt. Es soll sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Zeugen zum Vorfall werden gesucht, diese melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Emden - Am Sonntag kam es in der Kranstraße gegen 19:30 Uhr zunächst zu einer Körperverletzung. Ein 38-Jähriger aus Emden schlug einem 65-Jährigen aus Emden gegen den Hinterkopf und trat zudem gegen das Bein des Opfers. Der Beschuldigte flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und konnte dort durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Nach Aufforderung sich auszuweisen, leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und versuchte diese zu schlagen, jedoch vergeblich. Der Aggressor musste in Gewahrsam genommen werden. Dieser war schwer alkoholisiert, ein Vortest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Nunmehr muss sich der Mann nicht nur wegen einer Körperverletzung verantworten, sondern auch noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

