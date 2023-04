Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 07.04.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss (2) ++ Diebstahl aus Pkw ++ Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln (3) ++

Alleinbeteiligte Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Moormerland - Am 07.04.2023 gegen 00:15 Uhr ereignet sich ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall. Der 71-jährige Pkw-Führer aus Moormerland befährt die Neermoorer Straße in Richtung des Steinweges. In Höhe des Steinweges kommt dieser bei geradem Fahrbahnverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt in einen dort befindlichen Graben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellen die eingesetzten Beamten bei dem Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,20 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Ebenfalls am 07.04.2023 gegen 01:30 Uhr ereignet sich ein weiterer Verkehrsunfall. Dabei befährt eine 49-jährige Pkw-Führerin aus Emden die Petkumer Straße. In Höhe der Straße Zum Nordkai kommt diese nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer dort befindlichen Lichtzeichenanlage auf einer Verkehrsinsel. Die Frau wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellen die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest wird durch die Fahrzeugführerin verweigert. Aus diesem Grund wird eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Frau muss sich nun ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten.

Diebstahl aus Pkw

Leer - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendet ein bisher unbekannter Täter diverse hochwertige Werkzeuge aus einem Pkw, welcher an einer Privatanschrift in der Albrecht-Janssen-Straße abgestellt war. Der Täter hebelt mittels eines unbekannten Werkzeuges die Hecktür auf. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln

Leer - Eine 69-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr am Bahnhofsring kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Dieses wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Ein 45-jähriger Mann wurde am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr in der Reimersstraße kontrolliert. Dabei wurde eine geringe Menge Kokain in Form von Crack aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Weener - In der Ostertorstraße wird ein 19-jähriger Mann am Mittwochnachmittag gegen 14:40 Uhr durch Beamte dabei beobachtet, wie dieser einen Joint raucht. Im Rahmen der weiteren Kontrolle seiner Person wird weiterhin eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Dieses wurde sichergestellt. Der Mann hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

