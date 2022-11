Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Mittwoch gegen 17:50 Uhr kam es in Spelle auf der Nordumgehung zu einem gefährlichen Überholmanöver. Die Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa befuhr die Nordumgehung in Richtung Schapener Straße. Dabei musste sie eine Vollbremsung ausführen, als ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegenkam, welcher kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs Nordumgehung / Dreierwalder Straße einen langsamer fahrenden Pkw überholte. Ein Schaden entstand nicht. Bei dem überholenden Pkw handelte es sich vermutlich um einen Kleinwagen in der Farbe dunkelblau oder violett. Die Fahrerin / Der Fahrer des überholenden Pkw sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05977 - 204360 mit der Polizeistation Spelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell