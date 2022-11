Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Dacia beschädigt

Papenburg (ots)

Am Freitag zwischen 11 und 13.20 Uhr ereignete sich auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Hotels an der Straße Hauptkanal links in Papenburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Dacia. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Papenburg, Tel.: 04961 9260, in Verbindung zu setzten.

