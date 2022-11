Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

In der Nacht zum Samstag ereignete sich in Papenburg auf der Rheiderlandstraße wenige Meter vor der dortigen Kreuzung Bokeler Straße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi war gegen 1.35 Uhr auf der Rheiderlandstraße in Richtung "Meyer Werft" unterwegs. Unmittelbar vor der Ampelkreuzung überfuhr er einen mittig auf der Fahrbahn liegenden Fuß einer Warnbake, wodurch die Ölwanne seines Pkws beschädigt wurde. Öl lief aus und verunreinigte die Fahrbahn. Am Pkw des Verkehrsteilnehmers entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, welche Angaben machen können, von wem der Fuß der Warnbake dort platziert wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Papenburg unter Telefonnummer: 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

