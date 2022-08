Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Frankfurter Straße in Schwelm

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 22:27 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Frankfurter Straße alarmiert. Hier sollte nach einem Verkehrsunfall eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: Ein PKW war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich augenscheinlich überschlagen, kam aber auf allen vier Reifen in einem Graben zum Stehen. Die vier Fahrzeuginsassen hatten bereits das Fahrzeug verlassen, eingeklemmt wurde glücklicherweise niemand. Die vier Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Eine Person wurde als schwer-, eine als leicht- und zwei als unverletzt eingestuft.

Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und ausgeleuchtet. Der Brandschutz wurde sichergestellt und die Batterie wurde abgeklemmt. Darüber hinaus wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten unterstützt.

Die zwei Patienten wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei wurde noch durch das weitere Ausleuchten der Einsatzstelle unterstützt.

Der Einsatz war für die letzten Einsatzkräfte gegen 00:45 Uhr beendet. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 24 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren Einsatzkräfte der Löschzüge Winterberg und Stadt sowie der Einsatzführungsdienst.

