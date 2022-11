POL-EL: Niederlangen - Zeugen nach Sachbeschädigung an einem Audi A3 gesucht

Nordhorn (ots) - Am Dienstag gegen 13.15 Uhr kam es an der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den am Straßenrand parkenden Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Nordhorn unter der 05921 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

