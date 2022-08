POL-OG: Offenburg - Ungeplantes Manöver

Ortenaukreis (ots) - Aktuell gehen bei etlichen Bürgerinnen und Bürgern in der Ortenau betrügerische Anrufe ein. Am Telefon wird den Angerufenen erzählt, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall hatte. In diesem Zusammenhang soll die Bezahlung eines größeren Geldbetrags notwendig sein. So wird versucht, an private Informationen der Opfer zu gelangen, um im weiteren Verlauf Geld zu erbeuten. Der Polizei sind ...

