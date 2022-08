Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Messer attackiert

Baden-Baden (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in einem Anwesen in der "Westliche Industriestraße" hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll ein unter Alkoholeinfluss stehender 53-jährige Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft gegen 17.30 Uhr mit einem Sicherheitsbediensteten in Streit geraten sein, da der 53-Jährige zuvor Unrat aus dem Fenster geworfen haben soll. Im weiteren Verlauf soll der Mann den Security-Mitarbeiter sowie einen seiner Kollegen mit einem Messer attackiert haben. Einem Zeugen war es rechtzeitig gelungen, den mutmaßlichen Angreifer zu entwaffnen, noch bevor jemand durch das Messer verletzt wurde. Der 53-Jährige konnte im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest förderte einen Wert von nahezu zwei Promille zutage. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

/ya

