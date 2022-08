Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Aufgefahren

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles am späten Dienstagmittag. Alle drei Beteiligten befuhren gegen 13:50 Uhr hintereinander die Maximilianstraße. Eine vorausfahrende 18-jährige Mazda-Fahrerin musste circa 200 Meter vor dem Tunnel ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, was ihr ein nachfolgender 30-jähriger Motorrad-Lenker gleichtat. Ein 78 Jahre alter Peugeot-Fahrer soll den Bremsvorgang ebenfalls eingeleitet, prallte jedoch trotzdem in das Heck des Honda-Lenkers, wodurch das Zweirad auf den Mazda der Heranwachsenden geschoben wurde. Der 30-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht, weshalb er von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht wurde.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell