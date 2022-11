Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich am 13. Oktober im Netto-Markt an der Waldstraße in Lingen ereignete. Dabei betrat eine bislang unbekannte, männliche Person gegen 15.30 Uhr den Markt. Nach verbalen Streitigkeiten bezüglich eines Pfandbons bedrohte und beleidigte der Mann eine Angestellte. Er wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben und trug eine grüne Jacke. Außerdem hat er blonde, lockige Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

