POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.04.2023

++ Diebstahl eines E-Bike ++

Leer - In der Zeit von Dienstagvormittag bis Mittwochnachmittag wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein schwarzes E-Bike der Marke Cube, Modell Taun Hybrid, an der Bremer Straße in Leer entwendet. Das Fahrrad wurde verschlossen vor einem Lebensmittelmarkt abgestellt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

++ Ladendiebstahl ++

Emden - Zu einem Ladendiebstahl kam es am gestrigen Abend in einem Lebensmitteldiscounter in der Ulmenstraße in Emden. Ein 30-jähriger Mann passierte den Kassenbereich, ohne diverse Waren im Wert von ca. 45 Euro zu bezahlen. Diese hatte er zuvor in seinem Rucksack verstaut. Das Diebesgut wurde dem Täter abgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

++ erneuter Einbruchsdiebstahl in Kindergarten ++

Emden - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem Kindergarten in der Hermann-Allmers-Straße in Emden erneut zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt in den Kindergarten und entwendeten nach Durchsuchen der Räumlichkeiten einen digitalen Bilderrahmen. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Bereits in der Nacht davor kam es im selbigen Kindergarten zu einem Einbruchsdiebstahl, bei welchem ein Beamer entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder zum Diebesgut geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

