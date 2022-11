Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Brand eines Fachwerkhauses

Bippen (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Straße "Amselweg" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem in einem freistehenden Fachwerkhaus ein Feuer ausgebrochen war. Als die Hausbewohnerin gegen 12.30 Uhr von einer Einkaufsfahrt zurückkehrte, stellte sie eine starke Rauchentwicklung in ihren Eigenheim fest. Die 57-Jährige öffnete daraufhin ihre Haustür und sah, wie sich plötzlich ein Feuer in ihrem Wohnzimmer ausbreitete. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bippen und Berge waren schnell vor Ort und konnten den Brand im Erdgeschoss schließlich erfolgreich bekämpfen. Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich ausschließlich die zwei Hunde der Bewohnerin in dem Gebäude. Während der Löschmaßnahmen wurde die traurige Vermutung schließlich tragische Gewissheit, die Vierbeiner überlebten die Rauchentwicklung nicht. Personen sind bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen, die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte das Fachwerkhaus. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstanden, das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell