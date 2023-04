POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.04.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl und Sachbeschädigung ++ Einbruchsdiebstahl in Kindergarten ++ Wohnungseinbruchsdiebstahl ++ Zeugenaufruf Emden ++

++ Diebstahl und Sachbeschädigung ++

Westoverledingen - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen kam es zu einem Diebstahl sowie einer Sachbeschädigung bei der Grundschule in Flachsmeer in der Straße "Am Denkmal". Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen am Boden verschraubten Fahrradständer aus dem überdachten Fahrradstand der Grundschule Flachsmeer. Zudem wurden zahlreiche Klinkersteine der Gebäudewand mit Lackstiften beschmiert. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Ihrhove aufzunehmen.

++ Einbruchsdiebstahl in Kindergarten ++

Emden - Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen in einen Kindergarten in der Hermann-Allmers-Straße in Emden. Ein bislang unbekannter Täter überstieg eine Pforte des umzäunten Grundstücks des Kindergartens, zerstörte im rückwärtigen Bereich eine Fensterscheibe und gelangte so in das Objekt. Die Räumlichkeiten des Kindergartens wurden im Anschluss durch den Täter durchsucht und ein Beamer entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

++ Wohnungseinbruchsdiebstahl ++

Weener - Im Zeitraum von Freitagabend bis Dienstagmorgen kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Jelsgaste in Weener. Ein bislang unbekannter Täter hebelte im hinteren Grundstücksbereich das Schiebeelement der Wintergartentür auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Aus dem Wohnbereich wurde Bargeld in ca. dreistelliger Höhe sowie aus einem Geräteraum eine Kettensäge der Marke Makita entwendet. Bei der Kettensäge handelt es sich um eine Akku-Kettensäge mit Verlängerung. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter bei der Tat gestört wurde. Der Gesamtschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder das Diebesgut geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Weener aufzunehmen.

++ Zeugenaufruf Emden ++

Emden - Bereits am 19.03.2023 gegen 16:25 Uhr kam es auf einem Spielplatz in der Unionstraße in Emden zu einer vorsätzlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 28-jährigen Emders. Als der 28-jährige Emder mitbekam, dass mehrere Kinder von drei augenscheinlich jungen Erwachsenen schikaniert wurden, ging er dazwischen, um die Kinder zu schützen. Dabei wurde er von einer jungen Frau, geschätztes Alter 18-19 Jahre, in das Gesicht geschlagen und verletzt. Das Opfer beschreibt die Täterin mit einer schlanken Statur, ca. 170 cm groß, braune schulterlange Haare und mit einer blauen Jeans und einem blauen oder roten Kapuzenpullover sowie blauschwarzen Turnschuhen bekleidet. Die Täterin war mit zwei weiteren Personen, einer Frau und einem Mann, zusammen unterwegs. Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

