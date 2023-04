Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.04.2023

PI Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl von KfZ- Kennzeichen ++ Diebstahl eines Pedelec ++ Diebstahl aus Münzautomat ++ Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ++

++ Diebstahl von KfZ-Kennzeichen ++

Westoverledingen - Im Zeitraum von Freitag bis Montag kam es zu einem Kennzeichendiebstahl von einem Pkw, welcher auf dem Betriebsparkplatz eines Pflegedienstes in Westoverledingen in der Königstraße abgestellt war. Das hintere Kennzeichenschild wurde nebst Halterung entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten Kontakt mit der Polizei in Westoverledingen aufzunehmen.

++ Diebstahl eines Pedelec ++

Leer - In der gestrigen Mittagszeit kam es zu einem Diebstahl eines Pedelec der Marke Raleigh am Bahnhofsring in Leer. Das Pedelec wurde ordnungsgemäß mit einem Kabelschloss und dem am Fahrrad angebrachten Speichenschloss verschlossen abgestellt. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

++ Diebstahl aus Münzautomat ++

Leer - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es erneut zu einem Aufbruch von einem Staubsaugerautomaten und zur Entwendung von Bargeld bei einem Autowaschpark in der Deichstraße in Leer. Dies wurde am gestrigen Morgen durch den Betreiber festgestellt. Die Höhe des Diebesguts ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

++ Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ++

Emden - Am gestrigen Morgen kam es in der Ringstraße in Emden zu einer Fahrzeugkontrolle eines 55-jährigen Mannes. Dieser führte einen Transporter im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde für 24 Stunden untersagt.

