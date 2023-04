Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 01.04.2023

Leer (ots)

++Gefährliche Körperverletzung++Diebstahl einer Musikbox++Diebstahl aus Schuppen++Diebstahl aus Schuppen++Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss++Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis++Musikbox sichergestellt++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++Verkehrsunfall mit Personenschaden++Sattelzug im Graben++

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Am Freitagabend kam es kurz vor Mitternacht auf der Neutorstraße in einer Lokalität zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen entleerte ein 58-jähriger Emder den Inhalt seines Bierglases auf dem Kopf eines 48-jährigen Mannes aus Leer. Anschließend schlug er dem Mann zudem die leere Bierflasche auf den Kopf. Dieser erlitt eine Kopfplatzwunde und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der Beschuldigte der Tathandlung war alkoholisiert, ein Vortest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Dieser war nicht gewillt, den Grund seines Handelns zu benennen und wurde nach Bekanntgabe des o.g. Strafverfahrens aus den Maßnahmen entlassen.

Diebstahl einer Musikbox

Emden - In der Zeit von 19:00 bis 20:30 Uhr wurde am Freitagabend im Skatepark an der Straße Am Kleinbahnhof-West eine recht hochwertige Musikbox der Fa. JBL entwendet. Der Eigentümer, ein 14-jähriger Junge aus Emden, hatte die Box mit seinen Freunden nur für einen kurzen Zeitraum aus den Augen gelassen und musste dann die Entwendung feststellen. Die Ermittlungen zum Fall wurden aufgenommen.

Diebstahl aus Schuppen

Ostrhauderfehn - Diverse Bau-Elektrogeräte wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem unverschlossen Schuppen einer Privatanschrift in der Hauptstraße entwendet. Der Täter hatte sich nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen über eine unverschlossene Verbindungstür Zugang zur Terrasse und letztlich dem Schuppen verschafft. Der Schaden wird auf gute 1000 Euro geschätzt.

Diebstahl aus Pkw

Ostrhauderfehn - Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bisher unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem Pkw, der an einer Anschrift in der Nordstraße stand. Der Täter hatte die Beifahrerscheibe eingeschlagen und dann das Fz. durchsucht. Hierbei hat dieser die Geldbörse gefunden, auch diese durchsucht und nach Entnahme des wenigen Geldes am Tatort liegen lassen.

Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss

Brinkum - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Westerstede unterwegs. Dieses mussten Polizeibeamte bei einer Kontrolle am Freitagabend gegen 23:30 Uhr in der Straße Westergaste feststellen. Der Fahrzeugführer räumte freimütig den Konsum von Cannabis ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Einer Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 16-jähriger Mann aus Moormerland verantworten. Dieser war am Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Eisinghausener Straße in Leer unterwegs. Dieser war aber nicht gewillt, dem Anhaltesignal der Polizei Folge zu leisten und entzog sich mit Geschwindigkeiten von ca. 50 km/h der Kontrolle. Dabei fuhr dieser in starken Schlangenlinien, so dass ein Vorbeifahren und Anhalten durch die Polizei nicht möglich war. Auf dem Beifahrersitz saß zudem ein junger Mann, dessen Name noch nicht bekannt ist. An der Halteradresse konnte der 16-jährige dann jedoch alleine angetroffen werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorzeigen, lediglich eine sog. Mofaprüfbescheinigung. Aufgrund des gezeigten Verhaltens, der Fahrweise und der Alkoholisierung müssen die Polizeibeamten von dem Verdacht einer Trunkenheit im Verkehr nach dem § 316 StGB ausgehen. Zudem wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weitere Tatbestände werden noch geprüft. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde der Jugendliche in die Obhut der Eltern übergeben.

Musikbox sichergestellt

Rhauderfehn - Da ein 25-jähriger Mann aus Rhauderfehn in den frühen Stunden des Samstages gegen 00:30 Uhr nicht gewillt war, die Lautstärke seiner großen Musikbox zu reduzieren, musste die Box letztlich sichergestellt werden. Die Polizeibeamten waren kurz zuvor zu einer Ruhestörung in der Jürgenaswieke gerufen worden und hatten dem jungen Mann mehrfach aufgefordert, die Lautstärke zu reduzieren.

Verkehrsunfallflucht --Zeugen gesucht--

Westoverledingen/Ihrhove - Am Freitagvormittag kam es kurz vor 11 Uhr am Kreisel in Ihrhove an der Leerer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Pkw-Führer aus Westoverledingen kam aus Richtung Leer und musste am o.g. Kreisel seinen Pkw Volvo abstoppen. Dieses erkannte der hinter ihm fahrende Pkw-Führer nicht und fuhr auf sein Fahrzeug auf. Um den Kreisel nicht gänzlich zu blockieren, fuhr der 56-jährige kurz durch den Kreisel und blieb auf der Folmhuser Straße stehen. Dort musste dieser dann aber feststellen, dass der Verursacher einfach weitergefahren war. Der Verursacher war mit einem weißen Pkw der Mittelklasse unterwegs. Am Pkw des 56-jährigen war ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Westoverledingen oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Holtland - Gegen 21:15 Uhr kam es in Holtland auf der Norderstraße zu einem Unfall mit Personenschaden. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen verlor eine 18-jährige Pkw-Führerin aus Moormerland aufgrund der Unebenheit der Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt (u.a. Armfraktur, Schädelhirntrauma), ihre Mitfahrer (beide 16 Jahre alt aus Hesel, 1xm., 1xw.) wurden leicht verletzt. Der Pkw der Marke Hyundai wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Lkw im Graben

Rhauderfehn/Backemoor - Am frühen Morgen des Samstages kam gegen 05:30 Uhr in der Ortschaft Backemoor ein Lkw-Fahrer (55 Jahre, aus Rastede) mit seinem Fahrzeuggespann (Sattelzug) nach Durchfahren der Ortschaft Backemoor in Richtung Collinghorst kurz nach der Ortschaft rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug blieb im Graben hängen und drohte umzukippen. Die Kreisstraße war durch den Lkw halbseitig gesperrt. Für die Bergung des Sattelzuges musste schweres Bergungsgerät geordert werden. Die Fahrbahn wurde nach der Bergung und erforderlicher Vollsperrung gegen 10:40 Uhr wieder freigegeben. Letztlich wurde nur der Grünstreifen neben der Fahrbahn schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sattelzug blieb unbeschädigt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell