POL-MTK: +++Dreister Dieb nutzt hilflose Lage aus+++Diebe verletzen Ladendetektiv+++Sachbeschädigungen+++

Hofheim (ots)

1. Dreister Dieb nutzt hilflose Lage aus, Hattersheim, Bahnhofsplatz, Sonntag, 18.12.2022, 13:00 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat am Samstag die hilflose Lage einer Frau in Hattersheim ausgenutzt und sie bestohlen. Die 18-Jährige hatte am Bahnhof einen Krampfanfall erlitten und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Währenddessen hat ein dreister Dieb die Geldbörse der jungen Frau aus dem Stoffbeutel entwendet und sich damit aus dem Staub gemacht. Erst am späten Nachmittag bemerkte die 18-Jährige das Fehlen ihres Portemonnaies. Der oder die Unbekannte hatte da schon mehrere Bezahlvorgänge mit einer EC-Karte daraus vollzogen. Die Karten wurden daraufhin sofort gesperrt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06192/2079-0 um Hinweise. Wer hat beobachtet wie sich jemand am Bahnhof Hattersheim an einer Stofftasche zu schaffen gemacht hat?

2. Diebe verletzen Ladendetektiv,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Montag, 19.12.2022, 19:20 Uhr

(wie) Zwei Diebe haben am Montagabend in Sulzbach gewaltsam versucht ihre Flucht zu ermöglichen, ein Ladendetektiv wurde dabei verletzt. Ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger waren gemeinsam im Main-Taunus-Zentrum auf Diebestour unterwegs. In einem Kaufhaus wurden sie über die Videoanlage beim Diebstahl erwischt und im Weiteren beobachtet. Drei Ladendetektive aus zwei Kaufhäusern wollten die jungen Männer nach dem nächsten Diebstahl mehrerer hochwertiger Kleidungsstücke ergreifen. Der 21-Jährige konnte direkt im Kaufhaus festgehalten werden, der 19-Jährige versuchte zu fliehen. Am Ausgang des Kaufhauses konnte er ergriffen und zu Boden gerangelt werden. Da er sich dagegen wehrte, wurde ein 49-jähriger Ladendetektiv leicht verletzt. Die beiden Diebe konnten schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sie hatten Diebesgut im Wert von über 800 EUR bei sich, welches durch das Entfernen der Sicherungsetiketten teilweise beschädigt worden war. Die Polizei nahm die Ladendiebe fest, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung einer Sicherheitsleistung, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

3. Vandalen beschädigen Straßenlaternen, Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang 2, Freitag, 16.12.2022 bis Montag, 19.12.2022, 13:30 Uhr

(ps) Einen Sachschaden von insgesamt 1000EUR verursachten Unbekannte zwischen dem vergangenen Freitag und Montagmittag durch die Beschädigung dreier Straßenlaternen Höhe der Straße Am Kronberger Hang 2a in Schwalbach am Taunus. Auf dem Weg vorbei an der Rückseite der Tatörtlichkeit, rissen die unbekannten Täter eine Laterne gänzlich aus der Halterung, besprühten eine weitere mit roter Sprühfarbe und zerschlugen das Glas einer dritten Laterne. Anschließend flüchteten die Vandalen in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Eschborner Polizei unter der Tel.: 06196/9695-0 zu melden.

4. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug,

Arndtweg, Hattersheim a.M, Samstag, 17.02.2022, 22:00 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 12:00 Uhr

(jg) Am vergangenen Wochenende wurden in der Zeit von Samstag, den 17.12.2022 auf Sonntag, den 18.12.2022 die Reifen an einem Kraftfahrzeug mutwillig beschädigt. Der oder die unbekannten Täter näherten sich dem im Arndtweg abgeparkten Opel und beschädigten auf bislang unbekannte Art und Weise den rechten Hinter- sowie Vorderreifen des Fahrzeugs. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

