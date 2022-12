PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand im Garten +++ Fußgänger angefahren +++ Einbruch in Pkw +++ Baucontaineraufbruch +++ 42-Jähriger niedergeschlagen +++ Mülltonnen in Brand geraten +++ Unfälle bei Schneeglätte

Hofheim (ots)

1. Brand im Garten,

Eschborn-Niederhöchstadt, Frankenweg, Sonntag, 18.12.2022, 21:20 Uhr

(wie) Am Sonntagabend kam es in einem Garten in Niederhöchstadt zu einem Brand. Anwohner verständigten gegen 21:20 Uhr die Feuerwehr, da es in einem Garten im Frankenweg brannte. Polizei und Feuerwehr eilten zum Brandort. Eine Streife entdeckte das brennende Gartenmobiliar und lotsten die Feuerwehrfahrzeuge zur Einsatzstelle. Den Brand löschten die Feuerwehrleute schnell, der Schaden blieb dadurch gering. Weshalb es zu dem Feuer kam, ist bisher unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06196/ 9695-0 entgegen.

2. Fußgänger in Bad Soden angefahren,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Montag, 19.12.2022, 07:25 Uhr

(wie) In Bad Soden wurden am Montagmorgen zwei Fußgänger an einem Kreisverkehr angefahren und verletzt. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Opel den Kreisverkehr Königsteiner Straße/ Sodener Straße und wollte diesen in Richtung Bahnhof verlassen. Hierbei übersah er offensichtlich zwei Fußgänger die gerade die Straße querten. Der Opel erfasste die beiden, die daraufhin zu Boden stürzten. Bei dem Unfall wurden die 45 und sieben Jahre alten Fußgänger verletzt. Nach erster Behandlung am Unfallort wurden sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

3. Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeug

Eichendorffstraße, Hofheim am Taunus Freitag, 16.12.2022, 13:50 Uhr bis Samstag, 17.12.2022, 10:00 Uhr

(jg) In der Nacht von Freitag den 16.12.2022 auf Samstag den 17.12.2022 wurde in Hofheim am Taunus in ein Fahrzeug der Marke Opel eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter begaben sich zu dem Fahrzeug, welches in der Eichendoffstraße abgeparkt war. Durch das Zerstören der Heckscheibe verschafften sie sich Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs. Anschließend nahmen sie ein Paar Handschuhe an sich. Der Wert der entwendeten Handschuhe beträgt ca. 200EUR.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flörsheim am Main, Philipp-Schneider-Straße 2, Freitag, 16.12.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 20:00 Uhr

(jg) Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in der Philipp-Schneider-Straße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. In der Zeit von Freitag bis Sonntag nutzen der oder die unbekannten Täter die Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Anhand der Schuhabdrücke im Schnee wurde ersichtlich, dass sich der Täter zunächst auf die angrenzende Garage begeben und von dort ein Fenster im 1. Obergeschoss auf unbekannte Weise geöffnet hat. Nachdem die Wohnung des Geschädigten durchsucht war, wurde die Wohnung mit ca. 8.000EUR Bargeld wieder verlassen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter (06192) 2079-0 entgegen.

5. Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Hoher Schaden nach Baucontaineraufbruch Hattersheim am Main, Am Kesselhaus Freitag, 16.12.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, 17.12.2022, 07:15 Uhr (my) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Hattersheim von einer Baustelle mehrere hochwertige Baumaschinen entwendet. Am Samstag, den 17.12.2022, gegen 07:45 Uhr morgens, verständigte ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens an einer Baustelle in der Straße "Am Kesselhaus" die Polizei über einen Einbruch. Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht zuvor zwei Baucontainer, welche mit Vorhängeschlössern gesicherten waren, auf bislang unbekannte Art und Weise aufgebrochen. Die Täter konnten so mehrere Baumaschinen, Werkzeuge und Drucker stehlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Hinweise werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192-2079-0 entgegengenommen.

6. 42-Jähriger niedergeschlagen,

Hofheim, Chinonplatz, 17.12.2022, 16.15 Uhr

(ew)Ein 42-Jähriger aus Hofheim ist am vergangenen Samstagnachmittag auf dem Hofheimer Chinonplatz von einem Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen worden. Den Angaben des Geschädigten zufolge hielt er sich gegen 16.15 Uhr auf dem Vorplatz des Chinincenters auf, als er zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit dem Unbekannten geriet. Anschließend erhielt er mehrere Schläge ins Gesicht, wobei er Verletzungen erlitt aufgrund derer er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dem Angreifer gelang es, nach der Tat in unbekannte Richtung zu flüchten. Der Schläger wurde als 1,85 Meter groß, athletisch und mit einem "orientalischen" Aussehen beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke, einem roten Kapuzenpullover sowie einer hellen Jeans bekleidet und soll schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart gehabt haben. Hinweise zur Identität dieses Mannes nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Mülltonnen in Brand geraten,

Hofheim, Chinonplatz, 17.12.2022, 00.00 Uhr,

(ew)Auf dem Hofheimer Chinonplatz brannten am frühen Samstagmorgen gegen 00.00 Uhr mehrere Mülltonnen. Bevor die verständigte Feuerwehr eintraf, gelang es zwei Zeugen bereits, das an ein Café angrenzende Feuer mittels eines im Auto mitgeführten Feuerlöschers zu kontrollieren. Die finalen Löscharbeiten übernahm sodann die Lorsbacher Feuerwehr. Es entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Hofheimer Polizei unter 06192 2079-0 entgegen.

8. Schneeglätte führt zu knapp 150 Unfällen, Polizeipräsidium Westhessen, Sonntag, 18.12.2022 bis Montag, 19.12.2022

(fh)Zwischen Sonntagnacht und Montagmittag hat der eingesetzte Schneeregen und die damit verbundenen glatten Fahrbahnen alle fünf Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Westhessen beschäftigt und zu Dutzenden Einsätzen geführt. Zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnen die fünf Polizeidirektionen in der Summe knapp 150 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen verloren die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf den glatten Straßen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und rutschten unter anderem gegen geparkte Fahrzeuge, Straßenschilder oder auch Grundstücksbegrenzungen. Glücklicherweise hielt sich die Zahl der Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden, in Grenzen. Der Polizei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand vier Unfälle mit Verletzten bekannt. In drei Fällen hatten die verantwortlichen Unfallverursacherinnen und Unfallverursacher ersten Ermittlungen zufolge unerlaubt die Unfallstellen verlassen.

Generelle Tipps zu den aktuellen Witterungsverhältnissen:

- Achten Sie auf die richtige Bereifung - Sorgen Sie für eine freie Sicht, ein kleines Sichtfenster reicht nicht aus. Das Auto sollte komplett von Eis und Schnee befreit werden - Schalten sie die entsprechenden Beleuchtungen des Fahrzeuges ein - Passen Sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges an. Sie sollten bei Glätte behutsam mit dem Gaspedal umgehen und ruckartige Lenkbewegungen möglichst vermeiden

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell