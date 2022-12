Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: 61-Jähriger durch Unbekannte schwer verletzt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Gewaltdelikt gestern Abend, 5. Dezember 2022. Zeugen hatten um 19.13 Uhr den Notruf gewählt, weil sie eine schwer verletzte Person in einem Parkgelände Lohmühlenstraße/Horster Straße in Buer fanden. Ihnen gegenüber gab der Geschädigte an, von Unbekannten überfallen worden zu sein. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Polizeibeamte sperrten den Tatort und sicherten Spuren. Die weiteren Ermittlungen werden im Rahmen einer Mordkommission geführt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden um Hinweise an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 gebeten.

